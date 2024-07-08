В Гомеле власти взяли «обет молчания»1
- 8.07.2024, 15:25
- 1,898
И удалили чаты с местными жителями.
Региональные чаты «Диалог с властью» в мессенджерах Telegram и Viber, которые работали около года, прекратили функционирование. Власти всех районов свернули общение с местными жителями в открытом режиме — это произошло одновременно, что указывает на централизованное решение, пишет «Флагшток».
Работу чатов, где люди жаловались на проблемы — например, публиковали фото разбитых дорог, сообщали о грязной воде в кранах — прекратили по предлогом «совершенствования работы с населением, соблюдения политики конфиденциальности и действующего законодательства о защите персональных данных».
Вместо открытых чатов жителям предложили писать в созданные чат-боты, пообещав «постараться разобраться в каждом вопросе».