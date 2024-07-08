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Белорусы рассказали, какие грибы стали появляться после стойкой жары и коротких дождей

  • 8.07.2024, 15:38
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Белорусы рассказали, какие грибы стали появляться после стойкой жары и коротких дождей

«Как одуванчиков в поле».

Текущее лето удивляет погодными поворотами. В начале июня белорусы утопали в дождях и радовались быстрому росту грибов, но уже в конце месяца грибницы попали под гнёт засухи и буквально остановились в развитии. В июле погода выглядит неопределённой. Однако стремительно пронёсшиеся по стране дожди быстро выудили заядлых грибников из домов и квартир, пишет telegraf.news. Что сейчас они находят в лесу?

Несмотря на то, что дожди прошли после устойчивой засухи, грибницам подберёзовиков и благородных боровиков, вероятно, потребуется больше времени для восстановления. «Грибов нет» — выносят свой вердикт белорусские собиратели и лишь находят единичные экземпляры подосиновиков и белых. Однако обилие и масштабы взошедших лисичек поражает воображение. Соцсети пестрят полными корзинками кудрявых жёлтых грибов, за которыми не сходил разве что ленивый. Посмотрели, в каких регионах собирают урожаи.

«Сегодня поехала за черникой. «Ни шагу в сторону! «- приказала себе. Пришла в лес и пошла искать лисички!», — рассказала одна из белорусок в главном паблике белорусских грибник «Грибные войска Беларуси».

«Лисички есть, а будет ещё больше! Нашли длинное, просто умопомрачительное место, где их вдоль и поперёк, как одуванчиков в поле. Но кнопки, им надо подрасти. Главное, чтоб не засохли», — рассказал грибник из Витебской области.

«Не был в лесу 4 дня, по приезду увидел печальную картину — кладбище переросших больших белых, жаль никто их не собрал.

После дождей новый слой не вышел, прошла первая волна. Подобрал лишь парочку выживших», — рассказал грибник об обстановке на полигоне под Борисовом на 6 июля.

Множество урожаев лисичек собирают жители Минщины и Гомельской области. В частности, в Мозыре, обнаружились особенно крупные экземпляры.

В то же время грибники открыли сезон охоты на веселку. Этот лечебный и ценный гриб, как заверяют опытные «тихие охотники» не боится не жары не засухи и пригоден в пищу даже в сыром виде.

@ava_tura лисички попёрли #грибыбеларусь #лисички #грыбы #грибнойсезон2024 #мозырь ♬ IDK You Yet (Cover) - Bertie Newman

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