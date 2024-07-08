Объединил французов против праворадикалов: как Макрон удачно воспользовался системой Антон Найчук

8.07.2024, 15:44

Технически помогла французская избирательная система.

Парламентские выборы во Франции продемонстрировали незаурядный политический талант французского президента: победить можно, даже если твоя партия на втором месте.

Стоит заметить, что после жесткого поражения во время голосования в Европарламент и проседания рейтингов самого Эммануэля Макрона лучших сценариев для него не оставалось. Однако из всех плохих вариантов он выбрал наиболее приемлемый и не прогадал.

Благодаря «умному голосованию по-французски» – когда во втором туре выборов представители всех политсил выступили ситуативным союзом и выставили одного кандидата против праворадикала – партия Марин Ле Пен не сформирует парламентское большинство.

Технически помогла французская избирательная система: после первого тура в каждом округе определяют фаворитов, между которыми избиратели выбирают во втором туре. На тех округах где, к примеру, были сильные претенденты от «макронистов» и «социалистов», кто-то из них снимал свою кандидатуру и призывал голосовать против представителя «Национального объединения».

В итоге выборы, которые якобы должны были указать на выражение французским народом мандата недоверия президенту и его партии, стали объединением французов против праворадикалов.

Что дальше?

Победу одержал «Новый национальный фронт» – 182 места в парламенте, который является симбиозом левых и левоцентричных сил, включая в себя коммунистов, зеленых и другие группы. С точки зрения украинских интересов наиболее опасным в составе альянса представляется лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. Он часто прибегает к риторике, которая вписывается в российские пропагандистские штаммы.

Отныне объединенные социалисты должны возглавить переговорный процесс по формированию коалиции.

Полноценным членом таких консультаций будет выступать и партия президента «Вместе». Важно, что они получили замечательный результат – 168 мест. Если несколько дней назад ожидали, что они займут третью позицию, уверенная вторая позиция стала для них фактически победой, принимая во внимание сложные обстоятельства.

С таким уровнем поддержки «Вместе» получила больше субъектности в ведении переговоров. Первые сигналы такой уверенности продемонстрировал лидер «Вместе» Стефан Сежурне, который отметил, что политсила готова к разговорам, однако при условии исключения из него Жан-Люка Меланшона.

При любых обстоятельствах можно сделать вывод, что праворадикалы проиграли и не имеют возможности создать большинство. Их дальнейшие перспективы неопределенны.

Теоретически «макронисты» могут сформировать коалицию с объединенными левыми, однако партии президента придется идти на серьезные уступки в вопросах экономической и социальной политики, сторонам придется писать коалиционное соглашение и потенциальное новое большинство, как и правительство – будут довольно шаткими.

Однако такой сценарий является приемлемым для Макрона – как президент он сможет в дальнейшем выступать с лидерских позиций и вести свою политическую линию. Ситуативный союз сильного в политическом плане президента и слабого правительства позволят Макрону эффективно использовать собственные полномочия, чтобы держаться на плаву до окончания собственной каденции.

Несомненно, это хорошая новость для украинского народа. Несмотря на определенный политический кризис во Франции, президенту удается выходить из сложной ситуации, а значит и удержать курс политической поддержки Украины.

Старое новое правительство

Интересно, что в политическом арсенале Макрона появился еще один вариант действий. Учитывая жесткую фрагментацию нового парламента, переговоры о большинстве могут существенно затянуться. Подобный прецедент уже был в Нидерландах.

Согласно законодательству, если партии не смогут сформировать коалицию, следующий роспуск парламента возможно осуществить только через год – то есть в июне 2025 года.

Пока партии не придут к согласию, в стране будет действовать временное правительство и здесь важный момент: хотя действующий премьер Габриэль Атталь подал в отставку, теоретически он может оставаться в должности пока в Национальной Ассамблее не придут к согласию по формированию парламентского большинства.

Таким образом, пока будут вестись переговоры, Макрон имеет возможность сохранять ранее принятое им правительство. В таких обстоятельствах, у партии «Вместе» не будет причин особенно спешить в консультациях о большинстве с «Новым национальным фронтом».

Антон Найчук, 24 канал

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