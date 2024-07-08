В Литву из Беларуси запустили нетипичный метеозонд 8.07.2024, 15:58

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Литовские пограничники смогли его перехватить.

Контрабандисты из Беларуси пытались переправить в Литву партию сигарет на метеозонде, но груз перехватили. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пограничную службу Литвы.

Инцидент произошел в Шальчининкском районе. Пограничники, дежурившие в пункте «Пурвенай», заметили недалеко от близлежащей деревни метеозонд, к которому был прикреплен груз. Позже оказалось, что в свиток была завернута 1000 пачек белорусских сигарет.

«В свитке нашли 1000 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками. Более того, был также обнаружен GPS-трекер с сим-картой», — говорится в сообщении.

Обнаруженный метеозонд и сигареты временно хранятся в пограничном пункте «Пурвенай».

По словам пограничников, попытки доставить контрабанду через границу на метеозондах они замечают все чаще, хотя этот способ довольно сложный, в отличие от транспортировки дронами. У него есть преимущество — отсутствие шума, но сложностей больше: для отправки метеозонда нужны специфические знания и благоприятные погодные условия. К примеру, метеозонд нужно наполнить гелием или водородом. Чем он больше и полнее, тем больше его грузоподъемность.

По словам метеорологов, необходимо точно знать, на сколько нужно заполнить баллон газом, чтобы он не улетел слишком высоко и далеко, также необходимо определить точное направление и скорость ветра на разных высотах.

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