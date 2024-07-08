закрыть
8 июля 2024, понедельник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литву из Беларуси запустили нетипичный метеозонд

  • 8.07.2024, 15:58
  • 1,060
В Литву из Беларуси запустили нетипичный метеозонд

Литовские пограничники смогли его перехватить.

Контрабандисты из Беларуси пытались переправить в Литву партию сигарет на метеозонде, но груз перехватили. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пограничную службу Литвы.

Инцидент произошел в Шальчининкском районе. Пограничники, дежурившие в пункте «Пурвенай», заметили недалеко от близлежащей деревни метеозонд, к которому был прикреплен груз. Позже оказалось, что в свиток была завернута 1000 пачек белорусских сигарет.

«В свитке нашли 1000 пачек сигарет NZ Gold и Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками. Более того, был также обнаружен GPS-трекер с сим-картой», — говорится в сообщении.

Обнаруженный метеозонд и сигареты временно хранятся в пограничном пункте «Пурвенай».

По словам пограничников, попытки доставить контрабанду через границу на метеозондах они замечают все чаще, хотя этот способ довольно сложный, в отличие от транспортировки дронами. У него есть преимущество — отсутствие шума, но сложностей больше: для отправки метеозонда нужны специфические знания и благоприятные погодные условия. К примеру, метеозонд нужно наполнить гелием или водородом. Чем он больше и полнее, тем больше его грузоподъемность.

По словам метеорологов, необходимо точно знать, на сколько нужно заполнить баллон газом, чтобы он не улетел слишком высоко и далеко, также необходимо определить точное направление и скорость ветра на разных высотах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох