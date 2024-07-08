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Глава СБУ: Есть конкретные имена убийц, их ничто не спасет от правосудия

  • 8.07.2024, 16:17
Глава СБУ: Есть конкретные имена убийц, их ничто не спасет от правосудия
Василий Малюк

Малюк пообещал РФ расплату за сегодняшнюю массированную атаку.

Российские оккупанты не уйдут от справедливой расплаты и ответят за массированный удар 8 июля, заявили в Службе безопасности Украины.

СБУ удалось установить, какой именно ракетой армия РФ ударила по детской больнице «Охмадет» в Киеве. Оружием российских террористов оказалась ракета «Х-101». В спецслужбе указали, что найдены как обломки задней части, так и часть руля Х-101.

Глава СБУ Василий Малюк пообещал отплатить России за сегодняшнюю массированную атаку, уточнив, что РФ будет платить не только по закону, но и по морали.

«Есть конкретные имена убийц. Их ничто не спасет от правосудия», - подчеркнул генерал-лейтенант.

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