В Минске водителя маршрутки засняли за опасным увлечением

В Минске водителя маршрутки засняли за опасным увлечением2
- 8.07.2024, 16:24
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Пассажиры не оценили.
Казалось бы, очевидно, что водителю во время езды нельзя отвлекаться на телефон. В особенности это касается того, кто управляет пассажирским транспортом, пишет zerkalo.io. Яркий пример: утром 7 февраля на трассе М4 возле деревни Василевщины произошла авария с участием маршрутного такси. Следователи рассказали, что водитель маршрутки во время езды неоднократно отвлекался на телефон. И вот — свежее видео на эту тему.
«Водитель маршрутки всю дорогу смотрит TikTok, — пожаловалась минчанка, сделавшая запись. — Я вчера ехала по маршруту номер 47, из Уручья в Колодищи».
Действительно видно, что к лобовому стеклу микроавтобуса прикреплен смартфон, в который водитель маршрутки, похоже, смотрит почти без отрыва. А как же безопасность движения?