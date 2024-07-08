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В Минске водителя маршрутки засняли за опасным увлечением

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  • 8.07.2024, 16:24
  • 6,030
В Минске водителя маршрутки засняли за опасным увлечением

Пассажиры не оценили.

Казалось бы, очевидно, что водителю во время езды нельзя отвлекаться на телефон. В особенности это касается того, кто управляет пассажирским транспортом, пишет zerkalo.io. Яркий пример: утром 7 февраля на трассе М4 возле деревни Василевщины произошла авария с участием маршрутного такси. Следователи рассказали, что водитель маршрутки во время езды неоднократно отвлекался на телефон. И вот — свежее видео на эту тему.

«Водитель маршрутки всю дорогу смотрит TikTok, — пожаловалась минчанка, сделавшая запись. — Я вчера ехала по маршруту номер 47, из Уручья в Колодищи».

Действительно видно, что к лобовому стеклу микроавтобуса прикреплен смартфон, в который водитель маршрутки, похоже, смотрит почти без отрыва. А как же безопасность движения?

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