«Британия перешла так называемые «красные линии» России» 8.07.2024, 16:33

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И показала союзникам, что нельзя бояться эскалации.

С приходом нового правительства Великобритании Украина может рассчитывать на большее количество оружия и техники. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил редактор украинской службы Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон.

По его словам, пункт «Оборона и безопасность» в соглашении о столетнем сотрудничестве, которое намерены подписать Киев и Лондон, предусматривает предоставление большего количества оружия Украине.

«Сейчас в приоритете — это дать Украине больше оружия и быстрее. Так можно сказать про любого партнера Украины. Мы уже видели в последние 2,5 года, Британия часто была пионером, лидером, который создал пример для других. То есть Британия первая, кто дал противотанковое оружие в январе 2022-го, Британия первая, кто дал современные танки Украине в январе 2023-го. Британия первая дала Украине ракеты в мае 2023 года. И в этом году Британия первая, кто дал зеленый свет для использования их оружия именно на территории Российской Федерации. То есть Британия достаточно часто в этой войне давала пример другим странам и перешла так называемые красные линии России. Она показала, что ничего не происходит, когда переходят эти абстрактные «красные линии», скажем так», — сказал Дикинсон.

По его мнению, сейчас важно, чтобы Британия продолжала в таком же духе, давала Украине новые категории оружия и техники, показывая пример другим союзникам.

«Показывала, что не надо бояться эскалации, не надо держать себя в руках, как многие западные лидеры сейчас делают из-за какого-то абстрактного страха по поводу России. Потому что все-таки так никто никакую войну не выиграет. И это то, что Британия показывала в последние 2,5 года, и оно должно продолжаться в таком же духе», — сказал Дикинсон.

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