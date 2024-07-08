Российский пропагандист внезапно выступил против ядерного удара РФ по Украине 8 8.07.2024, 16:49

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Сергей Мардан

Свою позицию объяснил неожиданным образом.

Известный российский пропагандист Сергей Мардан отреагировал на результаты опроса, которые показали, что треть россиян поддерживают ядерный удар по Украине. Мардан подверг критике такую идею и заявил, что Украину нельзя атаковать ядерным оружием. Свою позицию российский пропагандист объяснил неожиданным образом, пишет портал «Комментарии».

Сергей Мардан прокомментировал результаты опроса «Левада-Центра», где 34% граждан России оправдывают ядерный удар по Украине. По его словам, он против ядерной атаки, поскольку считает, что Украина является частью России.

«Если думать рационально, я вообще, по жизни так думаю — никакой Украины нет. Это часть России, которая в силу разных обстоятельств была отторгнута от «исторической России». Российский народ оказался разделен. Ему навязали какую-то странную идентичность, это происходило достаточно долго – 70 лет власти СССР и 30 лет после распада Советского Союза», – говорит российский пропагандист.

Далее Мардан заявил, что россияне не будут использовать ядерное оружие по территории РФ, поэтому не стоит им атаковать Украину.

«Территория Харькова, Днепра, Херсона, Запорожья, Киева, Чернигова — это все Россия. Вам же не придет в голову, сказать, если завтра начнутся волнения какие-то, какие-то экстремисты что-то сделают в Ярославле и Костроме, то вы же не предложите шандарахнуть по этим городах ядерным оружием?», — сказал Мардан.

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