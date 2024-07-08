Российский пропагандист внезапно выступил против ядерного удара РФ по Украине

Российский пропагандист внезапно выступил против ядерного удара РФ по Украине8
- 8.07.2024, 16:49
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Свою позицию объяснил неожиданным образом.
Известный российский пропагандист Сергей Мардан отреагировал на результаты опроса, которые показали, что треть россиян поддерживают ядерный удар по Украине. Мардан подверг критике такую идею и заявил, что Украину нельзя атаковать ядерным оружием. Свою позицию российский пропагандист объяснил неожиданным образом, пишет портал «Комментарии».
Сергей Мардан прокомментировал результаты опроса «Левада-Центра», где 34% граждан России оправдывают ядерный удар по Украине. По его словам, он против ядерной атаки, поскольку считает, что Украина является частью России.
«Если думать рационально, я вообще, по жизни так думаю — никакой Украины нет. Это часть России, которая в силу разных обстоятельств была отторгнута от «исторической России». Российский народ оказался разделен. Ему навязали какую-то странную идентичность, это происходило достаточно долго – 70 лет власти СССР и 30 лет после распада Советского Союза», – говорит российский пропагандист.
Далее Мардан заявил, что россияне не будут использовать ядерное оружие по территории РФ, поэтому не стоит им атаковать Украину.
«Территория Харькова, Днепра, Херсона, Запорожья, Киева, Чернигова — это все Россия. Вам же не придет в голову, сказать, если завтра начнутся волнения какие-то, какие-то экстремисты что-то сделают в Ярославле и Костроме, то вы же не предложите шандарахнуть по этим городах ядерным оружием?», — сказал Мардан.