Два банка ввели ограничения для белорусов по операциям за границей
- 8.07.2024, 17:15
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В разгар отпускного сезона.
Два банка ввели для своих клиентов новшества по операциям за границей. Они касаются как снятия денег, так и безналичных платежей, пишет zerkalo.io.
«Белгазпромбанк» объявил, что с 5 июля ввел временные ограничения по операциям с картами за пределами нашей страны. Так, по «пластику» Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World установлен лимит на снятие наличных — 300 долларов в сутки, по Visa Platinum — 500 долларов, а по Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite — 1000 долларов.
По безналичным платежам за пределами страны также появились ограничения. Они касаются в том числе р2р-переводов и операций с использованием карточки «Белгазпромбанка» на зарубежных интернет-ресурсах. Так, по Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum лимит составляет 2000 долларов в сутки, по Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite — 5000 долларов.
Также банк ввел временный запрет на операции за пределами Беларуси в пользу криптокошельков и организаторов азартных игр на деньги (это среди прочего казино, тотализаторы, лотереи).
«БНБ-Банк» с 5 июля ввел для своих клиентов такие же лимиты по операциям за границей.