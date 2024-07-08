Два банка ввели ограничения для белорусов по операциям за границей 8.07.2024, 17:15

1,494

В разгар отпускного сезона.

Два банка ввели для своих клиентов новшества по операциям за границей. Они касаются как снятия денег, так и безналичных платежей, пишет zerkalo.io.

«Белгазпромбанк» объявил, что с 5 июля ввел временные ограничения по операциям с картами за пределами нашей страны. Так, по «пластику» Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World установлен лимит на снятие наличных — 300 долларов в сутки, по Visa Platinum — 500 долларов, а по Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite — 1000 долларов.

По безналичным платежам за пределами страны также появились ограничения. Они касаются в том числе р2р-переводов и операций с использованием карточки «Белгазпромбанка» на зарубежных интернет-ресурсах. Так, по Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum лимит составляет 2000 долларов в сутки, по Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite — 5000 долларов.

Также банк ввел временный запрет на операции за пределами Беларуси в пользу криптокошельков и организаторов азартных игр на деньги (это среди прочего казино, тотализаторы, лотереи).

«БНБ-Банк» с 5 июля ввел для своих клиентов такие же лимиты по операциям за границей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com