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SHAMAN попал в базу уехавших из России из-за поездки в Беларусь

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  • 8.07.2024, 17:29
  • 1,876
SHAMAN попал в базу уехавших из России из-за поездки в Беларусь

Российского певца обвинили в бегстве от мобилизации.

В Сети появилась база с данными россиян, которые уехали из страны после начала войны в Украине, мобилизации, а также мятежа основателя частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина. В списке оказался и активно поддерживающий войну в Украине певец-путинист Ярослав Дронов (SHAMAN).

Судя по данным базы, Дронов уехал из России в Беларусь 15 октября 2022 года после объявленной Владимиром Путиным мобилизации, пишет Baza.

Представитель певца-пропагандиста Антон Коробков-Землянский в беседе с телеграм-каналом Baza поспешил оправдать Ярослава и назвал эту информацию «недостоверной».

— Там указано, что 10 октября SHAMAN покинул Россию и вылетел в Беларусь, хотя с 6 по 14 октября у артиста с аншлагами шел тур по Сибири. В частности, 10 октября он дал концерт в Новосибирске, а 12 октября — в Иркутске. А вот 15 октября музыкант действительно вылетел в Беларусь, где дал сольные концерты — 15 октября в Минске и 16 октября в Гродно. После чего сразу отправился в Тульскую область, где уже 18-го выступил перед жителями родного города — Новомосковска.

Указанные в базе даты совпадают с афишей гастролей на сайте SHAMAN.

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