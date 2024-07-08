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В Ростовской области РФ коллапс энергетики

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  • 8.07.2024, 17:42
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В Ростовской области РФ коллапс энергетики

Заводам начинают отключать электричество.

В Ростовской области РФ сложилась чрезвычайная ситуация в связи с дефицитом электроэнергии: власти начинают отключение электричества предприятиям из-за коллапса энергетики на фоне сильной жары. Как пишет dialog.ua, об этом сообщают российские информационные агентства.

Массовые отключения электричества в Ростовской области начались с минувшей пятницы, 5 июля. В Ростове во всех районах города начались отключения света на 1,5–4 часа в сутки.

Согласно поступающей информации, власти РФ решили ограничить подачу электроэнергии на местные предприятия, чтобы значительно снизить нагрузку на подстанции и избежать аварий из-за аномальной жары. В Ростове несколько последних суток днём температура воздуха поднимается до +38°. Такой температурный режим продлится как минимум две ближайшие недели.

Россияне пытаются через частичное отключение промышленных предприятий снизить время отключения электроэнергии в домах и квартирах.

СМИ сообщают, что самая тяжелая ситуация сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки произошла авария на ЛЭП с последующим отключением электричества.

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