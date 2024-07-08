На раскопках под Минском нашли уникальную находку 8.07.2024, 17:50

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По словам специалистов, это настоящая сенсация.

В деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили, пишет telegraf.news.

Белорусские археологи придерживаются мнения, что бревно служило частью наружной опоры — её часть, датированную ХХ столетием, откопали в усадьбе «Стары Менск», что в 7 километрах от столичной «Малиновки». Чудо-находку намерены отправить в Гомель на консервацию.

«Скорее всего, это оберег. Когда к замку подходили люди, они сразу этого дракона и видели. Это уникальнейшая находка, в Беларуси ещё никогда такого не находили. Как это сохранилось с ХХ столетия? Благодаря тому, что здесь мокро. Брёвна практически находились в болоте», — рассказали эксперты.

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