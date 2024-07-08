закрыть
8 июля 2024, понедельник, 18:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На раскопках под Минском нашли уникальную находку

  • 8.07.2024, 17:50
  • 1,014
На раскопках под Минском нашли уникальную находку

По словам специалистов, это настоящая сенсация.

В деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили, пишет telegraf.news.

Белорусские археологи придерживаются мнения, что бревно служило частью наружной опоры — её часть, датированную ХХ столетием, откопали в усадьбе «Стары Менск», что в 7 километрах от столичной «Малиновки». Чудо-находку намерены отправить в Гомель на консервацию.

«Скорее всего, это оберег. Когда к замку подходили люди, они сразу этого дракона и видели. Это уникальнейшая находка, в Беларуси ещё никогда такого не находили. Как это сохранилось с ХХ столетия? Благодаря тому, что здесь мокро. Брёвна практически находились в болоте», — рассказали эксперты.

@starymensk.by

♬ original sound - Сядзіба-замак Стары Менск

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох