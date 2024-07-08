Новый посол Беларуси в РФ получил полномочия вице-премьера по вопросам отношений с Россией

Новый посол Беларуси в РФ получил полномочия вице-премьера по вопросам отношений с Россией2
- 8.07.2024, 18:14
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Лукашенко подписал соответствующий указ.
Посла Беларуси в России Александра Рогожника наделили полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности в рамках «cоюзного государства» и отношений с Россией. Соответствующий указ подписал 8 июля Александр Лукашенко. Такие же полномочия были и у экс-посла нашей страны в РФ Дмитрия Крутого, который сейчас занимает должность главы Администрации Лукашенко.
Рогожник будет «осуществлять координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию».
«При этом Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в «союзном государстве» и отношениях с Россией», — уточнили в пресс-службе Лукашенко.
Кроме того, Рогожник будет представлять Беларусь при Экономическом совете СНГ, а также выступать спецпредставителем по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках «cоюзного государства», ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.