закрыть
8 июля 2024, понедельник, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцев покорило видео, как ветеран на протезе разбирает завалы детской клиники в Киеве

7
  • 8.07.2024, 18:54
  • 5,580
Украинцев покорило видео, как ветеран на протезе разбирает завалы детской клиники в Киеве

Оказалось, это белорус.

Украинский X (Twitter) покорило видео, на котором ветеран ВСУ с протезом помогает разбирать завалы в детской клинике «Охматдет» в Киеве после ракетного удара.

Оказалось, это белорус Артем Кузьмич с позывным «Грот», передает «Наша Нiва».

«Ветеран с протезом разбирает завалы «Охматдета». Когда вижу такое — вера в нас переполняет», — подписал видео в X yurasov.pro.

Видео собрало уже более 100 тысяч просмотров в X.

Белорус Артем Кузьмич защищал Украину с 2014 года в «Азове». В 2019-м в 23 года он потерял ногу, но затем вернулся на военную службу.

«Грот» служил инструктором украинского спецназа, а также открыл спортивных клуб для раненых фронтовиков.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох