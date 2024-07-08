Украинцев покорило видео, как ветеран на протезе разбирает завалы детской клиники в Киеве

Украинцев покорило видео, как ветеран на протезе разбирает завалы детской клиники в Киеве7
- 8.07.2024, 18:54
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Оказалось, это белорус.
Украинский X (Twitter) покорило видео, на котором ветеран ВСУ с протезом помогает разбирать завалы в детской клинике «Охматдет» в Киеве после ракетного удара.
Оказалось, это белорус Артем Кузьмич с позывным «Грот», передает «Наша Нiва».
Ветеран з протезом розбирає завали Охмадиту.— yurasov.pro (@yurasov_vitaliy) July 8, 2024
Коли бачу таке - віра в нас переповнює.
p.s: хлопця звати Артем Грот. Ветеран, ССО. pic.twitter.com/fW48JpXcP0
«Ветеран с протезом разбирает завалы «Охматдета». Когда вижу такое — вера в нас переполняет», — подписал видео в X yurasov.pro.
Видео собрало уже более 100 тысяч просмотров в X.
Белорус Артем Кузьмич защищал Украину с 2014 года в «Азове». В 2019-м в 23 года он потерял ногу, но затем вернулся на военную службу.
«Грот» служил инструктором украинского спецназа, а также открыл спортивных клуб для раненых фронтовиков.