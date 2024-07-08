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В Беларуси опять подняли цены на топливо

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  • 8.07.2024, 19:01
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В Беларуси опять подняли цены на топливо

Что будет дальше.

С 9 июля цены на бензин и дизельное топливо увеличиваются на 1 копейку, сообщает «Белнефтехим».

С 20 мая это восьмое подорожание топлива. И каждый раз оно прибавляло по 1 копейке, за все время их набежало 8.

По информации концерна, на этом рост должен остановиться.

Так, с 9 июля цены на топливо будут следующими:

АИ-92-К5-Евро – Br2,34

АИ-95-К5-Евро – Br2,44

АИ-98-К5-Евро – Br2,66

ДТ-К5 – Br2,44.

Как пояснили в «Белнефтехиме», за 2023 год стоимость российской нефти для белорусских НПЗ выросла в 1,7 раза.

Председатель концерна Андрей Рыбаков объяснял, что для обеспечения бесперебойной поставки необходимо сохранить финансовую устойчивость НПЗ. Одним из таких условий является корректировка цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

Поэтому Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь принято решение о проведении поэтапного повышения цен на 8 копеек.

Изменение стоимости с шагом в 1 копейку проходило с 20 мая еженедельно.

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