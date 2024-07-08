На продажу выставлен дом, который ранее числился за Александром Глебом 1 8.07.2024, 19:21

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Пока одни протестовали, кто-то «выклянчивал» у Лукашенко земельный участок.

В деревне Лапоровичи, что расположена на берегу Минского моря, почти за миллион долларов продают большой обустроенный коттедж. Этот дом числился за Александром Глебом — одним из самых титулованных белорусских футболистов. Отметим, ранее сообщалось, что в этом населенном пункте у спортсмена было несколько объектов недвижимости. Причем один из них, как ранее писали СМИ, Глеб получил в 2020 году по решению Александра Лукашенко, пишет «Зеркало».

Роскошный двухуровневый коттедж находится на улице Центральной в деревне Лапоровичи. Он был построен в 2014 году, площадь объекта — 586,6 м², из них под жилыми помещениями находятся почти 303 квадратных метра, кухня занимает почти 10 «квадратов».

Строение отапливается газом, есть центральная канализация, вода подается из колодца. В объявлении отмечено, что при отделке коттеджа использовались дорогие материалы премиальных брендов.

В обстановке использованы предметы интерьера производства ведущих итальянских фабрик, европейское светотехническое оборудование. Акцентируется, что интерьер дома подчеркивает «утонченный вкус и высокий социальный статус хозяев дома».

В доме есть парадный холл с кованой лестницей и эксклюзивной люстрой. В просторной гостиной-столовой установлен камин. Кухня укомплектована бытовой техникой известных производителей. В доме есть также несколько просторных спален с высокими потолками, гардеробные и ванные комнаты, терраса, спа-зона с бассейном.

Участок, на котором стоит дом, занимает 20,63 сотки. Придомовая территория ухоженная, с ландшафтным дизайном. На участке расположена беседка с летней кухней, детская площадка, зона кострища, барбекю, есть сад с плодовыми деревьями и кустарниками.

Недвижимость продают за 3 199 423 рубля, или 995 000 долларов.

Как ранее сообщал tut.by, в конце 2014 года этот дом Александр Глеб купил за свои деньги. Принадлежит ли эта недвижимость сейчас спортсмену или кому-то из его близких, неизвестно.

Ранее «Трибуна» также сообщала о двух других земельных участках Александра Глеба в Лапоровичах, которыми он обзавелся в 2020 году. Об участке, который спортсмен приобрел в начале 2020-го, мало что известно. А вот о том, который он получил чуть позже, данных побольше. Этот участок, во-первых, находится неподалеку от того, на котором расположен продающийся сейчас дом. А во-вторых, чтобы стать владельцем этой земли, Глеб писал прошение на имя Александра Лукашенко, сообщала ранее «Трибуна».

Оформление земли проходило в дни незадолго до и вскоре после президентских выборов 2020 года, после которых силовики применяли к протестующим белорусам насилие. К слову, сам Глеб не обозначал свою позицию и никак не комментировал ситуацию в стране, сложившуюся после выборов.

В результате уже 2 октября 2020 года спортсмен значился собственником четверти гектара — максимально возможной площади, выделяемой под жилую застройку.

Отметим, что по закону землю можно было получить двумя способами: через аукцион или минуя его, по решению от местного исполкома. В Папернянском сельсовете сообщали, что Глебу дали участок по 667-му указу. Этот документ Лукашенко подписал в 2007 году, он регулирует порядок изъятия и предоставления земельных участков. В статье 7 представлен огромный перечень людей и организаций, которым предоставляется земля без аукциона. Например, фермерам, которые планируют вести на ней хозяйство, гражданам для коллективного садоводства, а также нуждающимся в улучшении жилищных условий. Глеба вряд ли можно отнести к таким категориям населения.

— Земельный участок выкуплен по кадастровой стоимости. Он не предоставлен бесплатно, как писали в СМИ. Это все ложь. Бесплатно он не предоставлен, — сообщали ранее в сельсовете.

Спортсмен заплатил за землю 137 тысяч долларов. Однако это в 2,5 раза больше, чем по кадастру, хотя ранее сообщалось, что рыночная цена такого участка — около 500 тысяч долларов. Участок находится в 100 метрах от Минского моря, он граничит с землей Жерара Депардье (он получил ее в аренду в 2019 году), рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.

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