Боррель: Украине нужна ПВО сейчас

Боррель: Украине нужна ПВО сейчас1
- 8.07.2024, 19:30
Глава евродипломатии отреагировал на атаку РФ 8 июля.
Все виновные в военных преступлениях России будут привлечены к ответственности. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель написал 8 июля в социальной сети Х, реагируя на сегодняшний российский ракетный удар по Украине.
«Россия продолжает безжалостно нападать на украинское гражданское население. Сегодняшние воздушные атаки убили и ранили десятки людей, а также разрушили крупнейшую киевскую детскую больницу «Охматдет». Украине нужна ПВО сейчас. Все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности», – подчеркнул Боррель.
Russia keeps ruthlessy targeting Ukrainian civilians.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2024
Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyiv’s largest children hospital, Okhmatdyt.
Ukraine needs air defence now.
All responsible for Russian war crimes will be held to account.