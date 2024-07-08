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Боррель: Украине нужна ПВО сейчас

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  • 8.07.2024, 19:30
Боррель: Украине нужна ПВО сейчас
Жозеп Боррель

Глава евродипломатии отреагировал на атаку РФ 8 июля.

Все виновные в военных преступлениях России будут привлечены к ответственности. Об этом верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель написал 8 июля в социальной сети Х, реагируя на сегодняшний российский ракетный удар по Украине.

«Россия продолжает безжалостно нападать на украинское гражданское население. Сегодняшние воздушные атаки убили и ранили десятки людей, а также разрушили крупнейшую киевскую детскую больницу «Охматдет». Украине нужна ПВО сейчас. Все виновные в российских военных преступлениях будут привлечены к ответственности», – подчеркнул Боррель.

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