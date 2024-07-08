Суперкомпьютер оценил шансы Нидерландов в полуфинале Евро против Англии 8.07.2024, 19:39

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Матч состоится в среду.

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу с вероятностью 37,8% обыграет национальную команду Нидерландов. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics.

Шансы на победу голландцев оцениваются чуть ниже — в 31,6%. Вероятность ничейного исхода составляет 30,6%.

Букмекеры тоже относят Англию к фаворитам предстоящего противостояния. На победу команды Гарета Саутгейта они дают средний коэффициент в 2,65, тогда как на выигрыш подопечных Рональда Кумана стоит коэффициент в 3,35, а на ничейный исход — 2,95.

Англия попала в полуфинал Евро после победы над швейцарцами. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти англичане оказались сильнее (5:3). Нидерланды пробились в 1/2 финала турнира, выиграв у Турции со счетом 2:1.

Матч полуфинала Евро-2024 между Англией и Нидерландами состоится в среду, 10 июня, на стадионе в Дортмунде (начало игры в 22:00 по Минску).

За всю историю Англия и Нидерланды провели между собой 22 игры на различных турнирах и в рамках товарищеских встреч. Семь побед одержали голландцы, шесть — англичане, а ничейный результат был зафиксирован девять раз. В последний раз сборные противостояли друг другу в июне 2019 года в Лиге наций УЕФА, когда Нидерланды победили со счетом 3:1.

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