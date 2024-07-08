Как бойцы ГУР «режут» россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте 1 8.07.2024, 20:09

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Видео.

Украинские разведчики режут российским оккупантам линии снабжения боеприпасами на фронте. Уничтожение вражеской техники зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Наша цель — отрезать россиянам поставки боеприпасов и лишить вариантов легкой эвакуации с поля боя», - отметили в ГУР.

Там добавили, что именно поэтому спецподразделение ГУР «Кабул 9» продолжает уничтожать технику захватчиков: курить их «уралы», «буханки», «шишиги» и другой транспорт.

«Сложность или отсутствие логистики обрекает российскую пехоту на неизбежную смерть — оккупанта не спасет никто и ничто», - подчеркнули в разведке.

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