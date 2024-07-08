закрыть
8 июля 2024, понедельник, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как бойцы ГУР «режут» россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте

1
  • 8.07.2024, 20:09
  • 2,202
Как бойцы ГУР «режут» россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте

Видео.

Украинские разведчики режут российским оккупантам линии снабжения боеприпасами на фронте. Уничтожение вражеской техники зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Наша цель — отрезать россиянам поставки боеприпасов и лишить вариантов легкой эвакуации с поля боя», - отметили в ГУР.

Там добавили, что именно поэтому спецподразделение ГУР «Кабул 9» продолжает уничтожать технику захватчиков: курить их «уралы», «буханки», «шишиги» и другой транспорт.

«Сложность или отсутствие логистики обрекает российскую пехоту на неизбежную смерть — оккупанта не спасет никто и ничто», - подчеркнули в разведке.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох