Как бойцы ГУР «режут» россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте

Как бойцы ГУР «режут» россиянам линии снабжения боеприпасами на фронте1
- 8.07.2024, 20:09
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Видео.
Украинские разведчики режут российским оккупантам линии снабжения боеприпасами на фронте. Уничтожение вражеской техники зафиксировали на видео.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
«Наша цель — отрезать россиянам поставки боеприпасов и лишить вариантов легкой эвакуации с поля боя», - отметили в ГУР.
Там добавили, что именно поэтому спецподразделение ГУР «Кабул 9» продолжает уничтожать технику захватчиков: курить их «уралы», «буханки», «шишиги» и другой транспорт.
«Сложность или отсутствие логистики обрекает российскую пехоту на неизбежную смерть — оккупанта не спасет никто и ничто», - подчеркнули в разведке.