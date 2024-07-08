«Мы 22 час на границе»2
- 8.07.2024, 20:21
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Белоруски записали забавное видео о том, как они проходили границу с Польшей.
Две белоруски провели 22 часа на границе, пытаясь попасть на автобусе из Беларуси в Польшу. О своем опыте они рассказали в TikTok. Некоторые пользователи посочувствовали путешественницам, другие заметили, что 22 часа — это еще ничего, пишет «Зеркало».
Первую сцену ролика девушки записали на заправке напротив зоны ожидания у пункта пропуска «Брест».
— Мы первый час на границе, — сказали хором белоруски.
На девятый час девушки были на том же самом месте. На 13-ом часу путешественницы уже сидели в автобусе.
— Мы 15-й час на границе, — доложили тиктокерши уже с территории пункта пропуска.
— Мы 17 часов на границе, — отрапортовали они, стоя у магазина Duty Free.
Ролик завершается словами: «Граница осталась на границе. Итог: 22 часа».
Меньше чем за сутки ролик собрал более полумиллиона просмотров. В комментариях пользователи делились своим опытом выезда в Польшу.
«Мы на Рождество стояли 52 часа», — написал один комментатор.
«80 часов на границе. Прошу не завидовать», — ответил другой.
«Ой, как представляю, что скоро поеду, так сразу желание все отпадает. Мой рекорд — 42 часа на машине в сторону Польши», — поделилась своим опытом подписчица.
«И тут я поняла, что мои восемь часов (правда, по палящему солнцу в машине без кондера) еще ерунда… Ненавижу границы», — написала еще одна пользовательница.
По данным Госпогранкомитета на вечер 8 июля, в очереди на выезд из Беларуси в Польшу стоят 150 легковушек и 30 автобусов.