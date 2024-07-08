Додон не будет баллотироваться в президенты Молдовы

Додон не будет баллотироваться в президенты Молдовы2
- 8.07.2024, 20:35
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Выборы в Молдове пройдут 20 октября.
Лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон, известный пророссийскими взглядами, не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента страны этой осенью. Об этом он заявил 8 июля на пресс-конференции в Кишиневе, сообщило издание NewsМaker.
«Кандидатом с твердым характером и самыми высокими профессиональными и человеческими качествами является господин Александр Стояногло, которого Партия социалистов и я лично со всей уверенностью поддержим на этих президентских выборах, и наша цель – одержать на них победу», – отметил он.
Додон назвал Стояногло «нейтральным, непартийным» кандидатом, вокруг которого должны объединиться другие оппозиционные силы.