Гомельчанка сходила в лес и засняла атаку сотен комаров 8.07.2024, 20:42

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Видео.

Жительница Гомеля сняла ролик, где видно, как много сейчас комаров в окрестных лесах. Насекомые «создают неповторимую атмосферу» и донимают грибников, пишут «Сильные Новости».

Южная часть Беларуси недавно пережила очередное нашествие мошек, но сейчас Гомельщину атакуют комары — говорят, такого не было давно.

«Я бы не ходила в лес, но мне нужно выгуливать собаку, и каждая минута прогулки превращается в ад. Я не помню такого ужаса раньше!» — сетует автор видео Алена.

По ее словам, атака насекомых начинается уже с подхода к лесу: сначала один комарик, потом второй, и через мгновение человек уже как будто в комариной стае. При этом репелленты не особо помогают: комары как будто сошли с ума, жалуется девушка.

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