Украина получила от Германии новое вооружение
- 8.07.2024, 20:51
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Третий Patriot, морские катера и дроны Vector.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором ранее заявляли в Германии.
Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства.
Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.
Что еще в списке:
боекомплекты к танкам Leopard 1;
2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
200 мобильных устройств для глушения дронов;
10 автономных морских катеров;
10 броневиков и 3 патрульных джипа;
55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.