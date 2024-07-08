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Украина получила от Германии новое вооружение

  • 8.07.2024, 20:51
  • 1,004
Украина получила от Германии новое вооружение

Третий Patriot, морские катера и дроны Vector.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В нем находился третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о котором ранее заявляли в Германии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства.

Отмечается, что в пакет помощи, кроме Patriot, вошли ракеты и запчасти к нему. Напомним, что Patriot – это мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты и самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.

Что еще в списке:

боекомплекты к танкам Leopard 1;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;

30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров;

10 броневиков и 3 патрульных джипа;

55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов в зенитные танки Gepard.

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