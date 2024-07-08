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В Беларуси внесли поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений

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  • 8.07.2024, 21:24
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В Беларуси внесли поправки в законы по регулированию брачных и семейных отношений

Долг по алиментам можно будет погасить «квадратами».

Узурпатор Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений».

В частности, законом предусматривается закрепление полномочий государственных органов по обеспечению контроля за выполнением мер государственной защиты детей. Устанавливается четкий механизм отобрания ребенка по решению комиссии по делам несовершеннолетних, а также единые требования к содержанию и оформлению таких решений.

Документом предоставляется возможность передачи жилых помещений (долей в праве собственности на них) в собственность ребенка в счет уплаты алиментов при заключении соглашения родителями.

Кроме того, вводится требование об информировании гражданами Республики Беларусь компетентных органов своего государства о регистрации актов гражданского состояния в отношении себя и своих несовершеннолетних детей в иностранных государствах.

Основные положения закона вступают в силу с 1 января 2025 года.

Сам же закон направлен на совершенствование регулирования таких отношений, а также трансформацию норм декрета от 24 ноября 2006 года №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» в нормы законов.

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