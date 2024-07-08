Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за ракетных ударов РФ по Украине 9 8.07.2024, 22:24

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Заседание состоится завтра.

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание во вторник, 9 июля. Заседание будет посвящено ракетному удару России по детской больнице «Охматдет» в Киеве и других городах Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Заседания призвали провести ряд стран: Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и Соединенные Штаты Америки.

Совбез соберется после того, как в результате ракетного удара России по Киеву пострадала детская больница.

«Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу», - заявила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

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