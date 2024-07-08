Почти полмиллиона немецких фанатов подписали петицию с требованием переиграть матч с Испанией

Почти полмиллиона немецких фанатов подписали петицию с требованием переиграть матч с Испанией3
- 8.07.2024, 22:27
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Все из-за руки испанского защитника Марка Кукурельи.
В Германии, где проходит чемпионат Европы, не утихают страсти вокруг самого скандального матча минувшей стадии.
В нем, напомним, встречались хозяева чемпионата и команда Испании. Пиренейцы вырвали победу на излете второго дополнительного тайма — на 119-й минуте. Удачным оказался удар Микеля Мерино — 2:1.
Таким исходом немецкие болельщики остались неудовлетворены, причем отыскали виноватого в главном арбитре — англичанине Энтони Тэйлоре. Рефери, по их мнению, в завершающей части матча совершил ряд кардинально повлиявших на исход встречи ошибок в пользу испанцев.
В частности, в петиции утверждается, что на 106-й минуте защитник Марк Кукурелья сыграл рукой в собственной штрафной, в результате чего лишил противника явной возможности забить гол. Главный арбитр же не просто не назначил пенальти, но и не стал консультироваться с видеоассистентом — VAR.
За трое с небольшим суток петицию подписали почти 500 тысяч человек.