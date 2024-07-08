закрыть
8 июля 2024, понедельник, 22:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почти полмиллиона немецких фанатов подписали петицию с требованием переиграть матч с Испанией

3
  • 8.07.2024, 22:27
  • 1,766
Почти полмиллиона немецких фанатов подписали петицию с требованием переиграть матч с Испанией

Все из-за руки испанского защитника Марка Кукурельи.

В Германии, где проходит чемпионат Европы, не утихают страсти вокруг самого скандального матча минувшей стадии.

В нем, напомним, встречались хозяева чемпионата и команда Испании. Пиренейцы вырвали победу на излете второго дополнительного тайма — на 119-й минуте. Удачным оказался удар Микеля Мерино — 2:1.

Таким исходом немецкие болельщики остались неудовлетворены, причем отыскали виноватого в главном арбитре — англичанине Энтони Тэйлоре. Рефери, по их мнению, в завершающей части матча совершил ряд кардинально повлиявших на исход встречи ошибок в пользу испанцев.

В частности, в петиции утверждается, что на 106-й минуте защитник Марк Кукурелья сыграл рукой в собственной штрафной, в результате чего лишил противника явной возможности забить гол. Главный арбитр же не просто не назначил пенальти, но и не стал консультироваться с видеоассистентом — VAR.

За трое с небольшим суток петицию подписали почти 500 тысяч человек.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох