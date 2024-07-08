К итогам выборов во Франции Борис Макаренко

8.07.2024, 22:42

Ставка Макрона на досрочные выборы — со всеми оговорками — сработала.

Появились предварительные итоги второго тура выборов во Франции. Конечно, Игоря Бунина — лучшего специалиста по французской электоральной политике — они бы удивили. Но его нет уже больше шести лет: за это время бывший Национальный фронт сильно сдвинулся к центру, а избиратель — в сторону правого популизма. И тем не менее:

- «республиканская мобилизация» против партии Ле Пен сработала хотя и не в полную силу: у них куда меньше мандатов, чем обещала (бы) победа на выборах в Европарламент (по другой избирательной системе) и прогнозы по итогам первого тура выборов.

- победителем оказался левый Народный фронт. Но что он будет делать с победой? НФ — не партия, а рыхлая (иных при мажоритарных выборах не бывает) коалиция от левых популистов до чуть воспрявших традиционных социалистов и зеленых. Кого им выдвигать в премьеры? Как этот премьер будет править?

- ставка Макрона на досрочные выборы — со всеми оговорками — сработала: главное, что Ле Пен не стала победительницей в самый благоприятный для ее партии момент. Возможно, он уступит пост премьера представителю иной политической силы, и это будет сложная политическая комбинация, в которой Макрон остается не последним игроком.

Следим за развитием событий.

Борис Макаренко, telegram

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