В Беларуси возник ажиотажный спрос на сплавы на байдарках 8.07.2024, 22:45

Каждые выходные сплавляется до восьми тысяч человек.

В Беларуси набирает популярность такой вид отдыха, как сплавы по рекам на байдарках, сообщает официальный Telegram-канал Республиканского союза туриндустрии.

По словам председателя Минского отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Алексея Фиксюка, в стране около 3,5-4 тысяч байдарок сдают напрокат, при этом записаться, например, на ближайшие выходные почти нереально – все занято.

В Минске очередь и вовсе растянулась на месяц.

Получается, каждые выходные по белорусским рекам сплавляется примерно 8 тысяч (!) человек.

Белорусы выбирают отдых на байдарках всей семьей.

«В этом году даже пришлось закупить десяток байдарок-троек для мамы, папы и ребенка, с возможностью доукомплектовки до четырехместной», – отмечает заместитель председателя Гродненского областного отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа.

По его словам, неожиданно стали популярны и зимние сплавы, но пока это скорее экстрим, чем активный отдых.

Стоимость сплава на байдарках будет зависеть от маршрута и сопутствующих услуг.

Так, в Гродно на реке Неман за полтора часа аренды места в байдарке с учетом услуг инструктора можно заплатить Br40.

Арендовать одну байдарку на выходные обойдется в Br120.

А за дополнительную плату можно заказать вечерний чай и концерт на свежем воздухе после сплава.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com