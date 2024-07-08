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В Беларуси возник ажиотажный спрос на сплавы на байдарках

  • 8.07.2024, 22:45
В Беларуси возник ажиотажный спрос на сплавы на байдарках

Каждые выходные сплавляется до восьми тысяч человек.

В Беларуси набирает популярность такой вид отдыха, как сплавы по рекам на байдарках, сообщает официальный Telegram-канал Республиканского союза туриндустрии.

По словам председателя Минского отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Алексея Фиксюка, в стране около 3,5-4 тысяч байдарок сдают напрокат, при этом записаться, например, на ближайшие выходные почти нереально – все занято.

В Минске очередь и вовсе растянулась на месяц.

Получается, каждые выходные по белорусским рекам сплавляется примерно 8 тысяч (!) человек.

Белорусы выбирают отдых на байдарках всей семьей.

«В этом году даже пришлось закупить десяток байдарок-троек для мамы, папы и ребенка, с возможностью доукомплектовки до четырехместной», – отмечает заместитель председателя Гродненского областного отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа.

По его словам, неожиданно стали популярны и зимние сплавы, но пока это скорее экстрим, чем активный отдых.

Стоимость сплава на байдарках будет зависеть от маршрута и сопутствующих услуг.

Так, в Гродно на реке Неман за полтора часа аренды места в байдарке с учетом услуг инструктора можно заплатить Br40.

Арендовать одну байдарку на выходные обойдется в Br120.

А за дополнительную плату можно заказать вечерний чай и концерт на свежем воздухе после сплава.

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