В Беларуси возник ажиотажный спрос на сплавы на байдарках
- 8.07.2024, 22:45
Каждые выходные сплавляется до восьми тысяч человек.
В Беларуси набирает популярность такой вид отдыха, как сплавы по рекам на байдарках, сообщает официальный Telegram-канал Республиканского союза туриндустрии.
По словам председателя Минского отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Алексея Фиксюка, в стране около 3,5-4 тысяч байдарок сдают напрокат, при этом записаться, например, на ближайшие выходные почти нереально – все занято.
В Минске очередь и вовсе растянулась на месяц.
Получается, каждые выходные по белорусским рекам сплавляется примерно 8 тысяч (!) человек.
Белорусы выбирают отдых на байдарках всей семьей.
«В этом году даже пришлось закупить десяток байдарок-троек для мамы, папы и ребенка, с возможностью доукомплектовки до четырехместной», – отмечает заместитель председателя Гродненского областного отделения ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа.
По его словам, неожиданно стали популярны и зимние сплавы, но пока это скорее экстрим, чем активный отдых.
Стоимость сплава на байдарках будет зависеть от маршрута и сопутствующих услуг.
Так, в Гродно на реке Неман за полтора часа аренды места в байдарке с учетом услуг инструктора можно заплатить Br40.
Арендовать одну байдарку на выходные обойдется в Br120.
А за дополнительную плату можно заказать вечерний чай и концерт на свежем воздухе после сплава.