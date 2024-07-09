В Дятловском районе ребенок выпрыгнул из салона покатившегося авто и попал под прицеп с досками 9.07.2024, 3:34

1,160

Его не спасли.

В Дятловском районе под колесами лафета погиб пятилетний ребенок. Подробности аварии рассказал неофициальный телеграм-канал МВД.

Трагедия произошла 6 июля около 21.00 в агрогородке Белогурно. Дети играли в салоне автомобиля, стоявшего на пригорке. В какой-то момент легковушка покатилась.

Один из детей испугался, открыл дверь, выпрыгнул из авто и попал под колеса лафета с досками, который катился за транспортным средством. От полученных травм ребенок скончался.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com