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В Дятловском районе ребенок выпрыгнул из салона покатившегося авто и попал под прицеп с досками

  • 9.07.2024, 3:34
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В Дятловском районе ребенок выпрыгнул из салона покатившегося авто и попал под прицеп с досками

Его не спасли.

В Дятловском районе под колесами лафета погиб пятилетний ребенок. Подробности аварии рассказал неофициальный телеграм-канал МВД.

Трагедия произошла 6 июля около 21.00 в агрогородке Белогурно. Дети играли в салоне автомобиля, стоявшего на пригорке. В какой-то момент легковушка покатилась.

Один из детей испугался, открыл дверь, выпрыгнул из авто и попал под колеса лафета с досками, который катился за транспортным средством. От полученных травм ребенок скончался.

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