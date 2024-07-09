Расходы бюджета на российскую науку урежут до минимума более чем за 20 лет 9.07.2024, 5:59

Чтобы оплатить растущий «счет» за войну c Украиной.

Российские власти готовят радикальный секвестр расходов на науку, чтобы оплатить растущий «счет» за войну c Украиной, который по итогам первых двух лет превысил 10 триллионов рублей, а к концу третьего года может перевалить за 20 триллионов.

В ближайшие два года финансирование гражданской науки из федеральной казны сократится на 25%, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ на основании закона о федеральном бюджете на 2024–26 гг.

В этом году на исследования и разработки гражданского назначения государство выделяет 719,7 млрд рублей, или 2,68% от размера бюджета. Номинально по сравнению в 2023 годом ассигнования увеличились на 4%, или 27,9 млрд рублей. Однако в реальном выражении — с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 9,2%, — финансирование науки сократится более чем на 5%.

В 2025 году расходы на гражданскую науку, согласно закону о бюджете, должны уменьшиться на 17%, до 596,7 млрд рублей, и их доля в бюджете снизится до 2,34%.

В 2026 году правительство запланировало дополнительный 10-процентный секвестр, до 536 млрд рублей. При этом доля научных ассигнований в казне составит лишь 2% и станет самой низкой с 2004 года, следует из данных ВШЭ.

В первую очередь «под нож» предстоящего секвестра чиновники планируют пустить прикладные научные исследования. Их финансирование с 458,3 млрд рублей в этом году снизится до 362,3 млрд в 2025-м — то есть на 21%. В 2026 году расходы будут урезаны еще на 28%, до 260,2 млрд рублей. Таким образом, за два года прикладная наука потеряет почти половину государственного финансирования.

Расходы на фундаментальные исследования, которые сейчас «съедают» около трети российского научного бюджета, при этом планируется сохранить относительно стабильными: 261,4 млрд рублей в 2024 году, 234,5 млрд — в 2025-м, 275,9 млрд — в 2026-м.

С 2023 года финансирование российской науки де-факто переведено под ручное управление президента Владимира Путина, поручившего приоритетно выделять деньги на проекты, которые выбирает он сам.

В первый год войны Путин анонсировал «большой скачок» российской науки благодаря заделам, созданным в советское время. А в прошлом году требовал от ученых сосредоточиться на технологиях и продукции, которые «позволят обеспечить работу здравоохранения, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности» без участия «зарубежных институтов».

В июне 2024 года на заседании Совета по науке и образованию Путин заявил, что науку необходимо перевести в «боевой режим», чтобы преодолеть западные санкции и добиться технологического суверенитета. «Весь наш научный, технологический, образовательный, производственный потенциал — в полном смысле слова — нужно собрать в единый кулак», — призывал Путин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com