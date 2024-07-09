Варшава нашла слабое место режима Лукашенко 9.07.2024, 7:37

2,058

Китай будет недоволен.

Варшава обнаружила ахиллесову пяту режима Лукашенко — так независимые белорусские СМИ прокомментировали блокаду железнодорожного транзита из Беларуси в Западную Европу на прошлой неделе. Издание RMF24 сообщило, что на прошлой неделе в течение 33 часов с крупного таможенного терминала в Малашевичах Люблинского края не отправлялись поезда.

Экономисты отмечают, что эта блокада имеет двоякие последствия. По их мнению, непосредственные эффекты — это угроза поступления доходов в белорусский бюджет от железнодорожного транзита.

Эти эффекты могут не сильно затронуть чиновников режима, поскольку, как подсчитали эксперты, такая блокада могла бы вызвать потери бюджета на уровне полпроцента ВВП.

Гораздо более болезненными могут быть косвенные эффекты, то есть нарушение торговых интересов Китая. По мнению комментаторов, Минск ищет в Пекине союзника, который мог бы уравновесить зависимость от Москвы.

Для Китая важным показателем сотрудничества являются экономические вопросы. Без транзита китайских товаров Беларусь могла бы распрощаться с китайскими инвестициями и кредитами.

33 часа длилась на прошлой неделе блокада железнодорожного движения на большом таможенном терминале в Малашевичах на границе с Беларусью, как сообщил репортер издания.

Это была демонстрация возможностей и ясный сигнал для режима Лукашенко, что польские власти могут законно заблокировать железнодорожный транзит с востока в Европейский Союз, неофициально сообщил дипломат корреспонденту Кшиштофу Засадае.

Официально таможенные службы сообщили, что проводились рутинные контрольные действия для защиты таможенной зоны ЕС от ввоза опасных товаров или веществ.

Тщательно проверялась содержимое контейнеров, которые через Беларусь — в значительной степени из Китая —въезжали в Польшу.

Варшава дала диктатору ясный сигнал — блокада транзита возможна. Ранее дипломатическими каналами Польша передала, что требует от белорусских властей выдачи убийцы польского солдата, прекращения миграционного давления на границу, а также освобождения политических заключенных, включая Анджея Почобута.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com