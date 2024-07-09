Орбан написал секретное письмо о разговоре с Путиным 9.07.2024, 7:45

И передал его главам ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главам стран-членов Европейского Союза непубличное письмо по итогам визитов в Украину и Россию.

Об этом сообщает российский расследовательский проект «Система» со ссылкой на европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности. 5 июля венгерский премьер отправил из Азербайджана письмо, в котором объяснил, что поехал в Киев и Москву, чтобы «узнать позиции сторон».

По словам Орбана, в Москве верят, что время на их стороне. Путин не говорил о потерях российской оккупационной армии, однако уверял, что Украина якобы ежемесячно теряет около 40-50 тысяч военнослужащих.

«Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил», - говорится в письме.

Премьер Венгрии пишет, что и Киев, и Москва готовы к переговорам только при условии участия обеих сторон. Также Путин убеждал его в актуальности «стамбульских договоренностей», однако не стал отвечать на вопрос об отношении к формуле мира президента Украины и саммиту в Швейцарии.

Орбан призвал Европу «проявить инициативу», поскольку в Соединенных Штатах Америки сейчас все заняты подготовкой к президентским выборам. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», - добавил он.

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