«С этой проблемой не могут справиться десятилетиями» 6 9.07.2024, 7:53

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Предприниматель рассказал, что стоит за словами Лукашенко.

Лукашенко предложил белорусам, а также «самым близким нашим друзьям из Украины и России» подумать о покупке участков в неперспективных селах.

Цена вопроса, по мнению правителя, «копейки», зато деревеньки в прекрасных местах не погибнут, к тому же дети будут бегать босиком по земле, а участок в 40-50 соток — хорошая инвестиция, потому что завтра «будет поздно».

Срастется ли у Лукашенко с россиянами и украинцами, и позволит ли этот аттракцион неслыханной щедрости сохранить вымирающие белорусские деревни, «Филин» обсудил с предпринимателем, бывшим сотрудником Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым.

— Лукашенко предложил подумать о покупке участков «за гроши, за копейки». А так можно вообще, обещать иностранцам землю в Беларуси по бросовым ценам?

— Я бы не назвал это «аттракционом щедрости», никто скидок россиянам делать не будет, — отмечает Николай Лысенков. — Это просто рекламный ход, он зазывает: приходите, покупайте, — чтобы только взяли.

Для чего это все делается? То, с чем не может справиться Лукашенко, а он со многими проблемами не может справиться, он перекладывает на плечи других — того же бизнеса, торговых сетей и прочих.

С тем, что белорусские деревни умирают, правительство, по большому счету, не справляется десятилетиями, — вот решили переложить решение на плечи иностранцев. Чтобы те купили участки, дома, и навели там порядок.

Ведь сейчас — бардак, в сельской местности дома стоят полуразрушенными, и даже чтобы их просто снести, нужно финансирование, а в бюджете денег нет, поскольку мы самая бедная страна в нашем регионе. Основные средства уходят на силовые структуры, чтобы содержать МВД, КГБ, военных, а на экономику особо не остается, соответственно, и на наведение порядка на земле тоже.

Но так просто бардак и разруху тоже не оставишь — решили переложить проблему на плечи иностранцев, которые приедут, купят относительно дешевые участки. Подчеркну, лишь относительно, например, в сравнении с нашими соседями.

Это не значит, что участки иностранцам будут отдавать дешевле, чем белорусам, — условия будут такими же, как и год назад.

Другое дело, что из Беларуси, как мы видим, уехали сотни тысяч людей. Причем людей работоспособных, активных, которые могли бы вкладывать силы и средства для того, чтобы развивать нашу страну — а вместо этого, к сожалению, по многим причинам, уехали и работают за границей, платят там налоги и обживаются.

А на селе у нас получается пустота. Для того, чтобы белорусское село возродилось, там должны быть рабочие места. Их в последние 20 лет не создается в таком количестве, как необходимо — поэтому село вымирает, люди уезжают, жилой фонд приходит в непригодность.

Дела с каждым годом идут все хуже и хуже, и справиться с этим действующие власти не могут, вот и зазывают, в том числе иностранцев.

— А с чего Лукашенко вообще считает, что россияне поедут в белорусское село? Променять городской ритм, удобства, инфраструктуру, медицину, образование на тишину и спокойствие в отдаленном селе — выбор для очень немногих, большинству это, что называется, и даром не нать, и за деньги не нать.

— Так и россияне тоже не поедут. Лукашенко просто цепляется за последнюю ниточку, которая есть. Потому что другого выхода нет, и если есть возможность привлечь хоть одного, двух, а тем более десять или сто иностранных граждан, которые помогут хоть что-то сделать — эту возможность власти не упустят.

За то, что Лукашенко в эфире гостелеканала сказал, платить ведь не надо. Но в то же время если кто-то из россиян откликнется и приедет, — уже хорошо. Единичные случаи «наведения порядка», думаю, будут, и пропаганда опять же сможет это показать по телевизору: мол, посмотрите, как россияне возрождают деревню в Беларуси.

Но в целом это не спасет белорусское село. И все речи, что прозвучали по телевизору — мимо. Село наше спасут только реформы, а не призывы купить землю и не дать погибнуть деревне.

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