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РФ применила крайне редкую ракету

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  • 9.07.2024, 7:57
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РФ применила крайне редкую ракету

Возможно, хотели поразить с высокой вероятностью важную для них цель.

Российский ракетный удар по Украине 8 июля имел ряд особенностей, в частности, враги применили крайне редкую ракету - 3М22 «Циркон».

Применение такого вооружения «может говорить о желании российских оккупантов с очень высокой вероятностью поразить некий объект», говорится в материале военно-политического обозревателя Александра Коваленко на obozrevatel. Эксперт также обратил внимание на то, что во время атаки захватчики впервые с конца лета 2023 года применили больше крылатых ракет «Калибр», чем Х-555/101.

«Нельзя не отметить и того факта, что в ходе дневной атаки отсутствовала компонента дронов-камикадзе Shahed-136, хотя ранее они всегда сопровождали комбинированные ракетные удары», - добавил аналитик.

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