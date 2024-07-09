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Белорус бросил коктейли Молотова в дворец короля Норвегии

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  • 9.07.2024, 7:59
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Белорус бросил коктейли Молотова в дворец короля Норвегии

Во время инцидента во дворце находился член норвежской монаршей семьи.

Полиция Норвегии в понедельник, 8 июля, задержала мужчину в возрасте за 50 лет, который бросил два коктейля Молотова в здание Королевского дворца в Осло.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Инцидент произошел в понедельник после обеда. Норвежская полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил две самодельные бомбы в дверь в задней части замка.

Правоохранители быстро прибыли на место происшествия, потушили пожар и задержали мужчину.

По словам представителя полиции Оле Магнуса Даниэльсена, задержанный является гражданином Беларуси и находится в розыске в Нидерландах. Полиция работает над тем, чтобы выяснить, почему мужчина находится в Норвегии и чем руководствовался, когда бросил коктейли Молотова во дворец.

«Когда его арестовали, он имел при себе несколько бутылок с жидкостью. Теперь их анализом займутся полицейские взрывотехники», – добавил следователь полиции Норвегии Андерс Рённинг.

Во время инцидента в Королевском дворце находился член норвежской монаршей семьи, но неизвестно, кто именно.

После инцидента Королевский дворец Норвегии временно закрылся для посетителей и приостановил экскурсии, но пообещал возобновить их как можно быстрее.

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