Разгадка проста 3 Богдан Яременко

9.07.2024, 8:06

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Выход только один

Последние расследования Христа Грозева дают ключ к пониманию действий россиян, официально отказавшихся от каких-либо принципов морали, сея страх и уныние.

Думаю, что очень нетипичные (впервые) две волны ракетных ударов по Киеву, в результате чего очень серьезно пострадала одна из самых известных украинских детских больниц и другие гражданские объекты, это продуманная мера по реализации названого подхода.

Все, что мы будем видеть дальше, по их замыслу, должно быть только страшнее и должно подорвать волю украинцев к сопротивлению и самозащите.

Как запуганные российские мобики и контрактники безропотно бредут в направлении украинских позиций и предпочитают застрелиться, чем искать спасения, так и мы, по российскому замыслу, должны в финале прибрести просить мир.

А потом все равно шар, кувалда или яд для каждого.

Выход только один – убивать их методично, целенаправленно и безжалостно столько, сколько сможем. Ситуация ужасно проста и ясна – либо мы их, либо они нас.

Богдан Яременко, «Фейсбук»

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