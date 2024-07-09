Разгадка проста

Разгадка проста3
- Богдан Яременко
- 9.07.2024, 8:06
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Выход только один
Последние расследования Христа Грозева дают ключ к пониманию действий россиян, официально отказавшихся от каких-либо принципов морали, сея страх и уныние.
Думаю, что очень нетипичные (впервые) две волны ракетных ударов по Киеву, в результате чего очень серьезно пострадала одна из самых известных украинских детских больниц и другие гражданские объекты, это продуманная мера по реализации названого подхода.
Все, что мы будем видеть дальше, по их замыслу, должно быть только страшнее и должно подорвать волю украинцев к сопротивлению и самозащите.
Как запуганные российские мобики и контрактники безропотно бредут в направлении украинских позиций и предпочитают застрелиться, чем искать спасения, так и мы, по российскому замыслу, должны в финале прибрести просить мир.
А потом все равно шар, кувалда или яд для каждого.
Выход только один – убивать их методично, целенаправленно и безжалостно столько, сколько сможем. Ситуация ужасно проста и ясна – либо мы их, либо они нас.
Богдан Яременко, «Фейсбук»