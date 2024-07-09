Российские предприятия решили не платить белорусам по долгам 4 9.07.2024, 8:14

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Не помогают даже суды.

Наибольшая сумма просроченной дебиторской задолженности в Беларуси числится у предприятий, подведомственных Министерству обороны. Комитет государственного контроля в заключении об исполнении бюджета за 2023 год назвал трех крупнейших должников. «Флагшток» ознакомился с документом.

Сумма просроченной дебиторской задолженности у организаций Министерства обороны на 1 января 2024 года составила 5818 тысяч белорусских рублей (1,8 млн долларов). Это 51,3% от всей просроченной дебиторской задолженности по средствам республиканского бюджета. Второе место по сумме просроченной дебиторской задолженности занимают организации, подчиненные Гомельскому облисполкому (3113,2 тыс. BYN или 27,5%).

В заключении Комитета госконтроля приводится подробная характеристика образования просроченной дебиторской задолженности предприятий Министерства обороны Беларуси. Оказалось, что более 90% просроченной задолженности составляют неотработанные в договорной срок авансы, уплаченные производителям из Российской Федерации.

У Министерства обороны Беларуси с 2019 года числится просроченная дебиторская задолженность в сумме 751 тысячи белорусских рублей за оплаченные, но непоставленные российским ПАО «Тантал» магнетронные импульсные усилители. Принимаемые меры досудебного и судебного характера по возврату бюджетных средств положительных результатов до сих пор не принесли. В 2021 году после удовлетворения исковых требований Министерство обороны было включено в реестр кредиторов.

Просроченная дебиторская задолженность общей суммой 647,9 тысячи белорусских рублей числится в связи с неисполнением в полном объеме АО «Вертолеты России» договорных обязательств по ремонту отдельных узлов техники. Эта просроченная задолженность впервые появилась в ноябре 2020 года.

Крупнейшим по величине долга контрагентом является ПАО «ГЗАС им. Попова» (Российская Федерация). Это предприятие российского военпрома числится в должниках с ноября 2023 года в связи с неполным выполнением обязательств согласно оплаченному 60-процентному авансу в размере 3342,4 тысячи белорусских рублей. Согласно договоренности российское предприятие должно было изготовить и поставить подвижной узел связи.

Специалисты Комитета госконтроля обращают внимание на тот факт, что результатом задержки выполнения обязательств российской стороной является отвлечение бюджетных средств из финансового оборота, что приводит к негативному экономическому эффекту.

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