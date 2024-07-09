Бандитская разводка 2 Игорь Эйдман

9.07.2024, 8:24

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Орбан в этой постановке играет роль доброго следователя, а Путин — злого.

Атака на мирных жителей Украины, включая варварский удар по крупнейшей детской больнице, была сознательным политическим ходом Путина. Кремль вместе со своими агентами и доброхотами разыгрывает трагифарс, цель которого принудить Украину к капитуляции. Орбан в этой постановке играет роль доброго следователя, а Путин - злого.

Орбан, претворяясь, что он за немедленный мир, пытается запугать европейцев, мол, не пойдете Путину на уступки, не согласитесь на его условия - будет ещё хуже, еще больше крови. Действительно, не успел Орбан сказать в интервью Bild - «И поверьте мне, следующие два-три месяца будут гораздо более жестокими, чем мы думаем» - как Путин устроил украинским городам кровавую баню. Дальше Орбан начнёт скулить: «смотрите, я же предупреждал, надо идти Путину на уступки».

Никакой мир ни Путину, ни его венгерскому клеврету, много лет связанному с российской мафией (Семеном Могилевичем и др.), не нужен. Им нужна капитуляция Украины. Для этого они и имитируют «мирный процесс», часть которого - убийства мирных жителей украинских городов. Таким образом они пытаются вынудить Украину пойти по пути самосдачи, а Запад - предать ее интересы.

Все, кто говорит сейчас о каких-то неизбежных уступках ради мифического соглашения с Путиным, подыгрывают ему. Стоит только сделать хоть малейшую уступку бандитам, и они будут нагибать тебя всё ниже и ниже.

Игорь Эйдман, Telegram

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