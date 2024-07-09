В ОБСЕ рассказали о странностях в смерти экс-посла Беларуси в Германии 2 9.07.2024, 8:39

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На его теле могли быть следы пыток.

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко 23 июня «погиб при неясных и весьма тревожных обстоятельствах», заявила 5 июля на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе временная поверенная в делах США при ОБСЕ Катрин Брукер. На ее высказывание обратил внимание «Позірк».

Брукер работала с Сидоренко в Вене в начале 2000-х годов во время его первой командировки в составе белорусской постоянной делегации при ОБСЕ. Она охарактеризовала его как «чрезвычайно яркого, доброго человека, талантливого лингвиста и очень преданного и эффективного представителя своей страны — тогда также в сложных обстоятельствах».

«Как многие в этом зале слышали, Денис умер, предположительно, в результате самоубийства, после интенсивного допроса и проверки на детекторе лжи, проведенной белорусским КГБ по его возвращении в Минск после восьмилетнего пребывания в Берлине в качестве посла в Германии. По некоторым данным, на его теле были обнаружены следы пыток», — заявила Брукер.

«Возможно, мы никогда не узнаем истинных обстоятельств смерти Дениса, но одно можно сказать наверняка: Дениса Сидоренко забрали у нас слишком рано», — добавила она, предложив коллегам «найти подходящий способ» почтить память о нем.

Напомним, о смерти бывшего посла Беларуси в Германии 48-летнего Дениса Сидоренко стало известно 26 июня, в день похорон дипломата. Должность он занимал восемь лет, Лукашенко уволил его в марте нынешнего года. Министерство иностранных дел сообщило о смерти своего сотрудника только после того, как об этом рассказали независимые СМИ.

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