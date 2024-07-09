Белорусы что-то подозревают? 4 9.07.2024, 8:53

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Физические лица не хотят сдавать доллары.

Национальный банк Беларуси обнародовал данные о покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке физическими и юридическими лицами из числа резидентов нашей страны.

По информации Нацбанка, в первый месяц лета белорусы продали на 76,6 млн долларов иностранной валюты больше, чем купили: 1,0042 млрд против 927,6 млн долларов, пишет myfin.

При этом в июне физические лица менее охотно продавали иностранную валюту, чем месяцем ранее: объемы снизились почти на 47 млн долларов В то же время покупка сократилась всего на 5,5 млн долларов.

В общей сложности за первое полугодие физлица приобрели валюты на 5,3267 млрд долларов, а реализовали – на 5,8675 млрд долларов. Разница составила 540,8 млн долларов.

Субъекты хозяйствования, являющиеся резидентами Беларуси, напротив, остались чистыми покупателями иностранной валюты: в июне они приобрели на 254 млн долларов больше, чем продали (2,476 млрд против 2,222 млрд долларов).

За первые шесть месяцев года покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на 1,295 млрд долларов (14,22 млрд против 12,924 млрд долларов).

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