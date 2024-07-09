На этот раз они проиграют

На этот раз они проиграют1
- Роман Мельниченко
- 9.07.2024, 8:56
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Украинцы справляются все лучше.
Видеть ракету, падающую на детскую больницу, — это как смотреть в будущее. Будущее, в котором некоторые не хотят, чтобы были украинские дети.
Геноцид. Что означает это слово? Для меня это не только о прямом уничтожении народа за его принадлежность к другому этносу, культуре, традициям… Это не только прямые жертвы ракет, снарядов, бомбардировок…
Это еще создание среды, в которой детей невозможно нормально вынашивать, рожать, обеспечивать медициной, образованием, отдыхом, развитием, безопасностью. Это когда бомбят школы, детские и спортивные площадки, детские больницы и больницы вообще. Когда выгоняют детей из их среды, разлучают с друзьями, домом.
Разве так трудно понять, что это также является геноцидом? Да, это не то же самое, что страшная и трагическая гибель здесь и сейчас, но это лишение народа будущего путем отнятия этого будущего у его детей. И все это происходит на глазах Запада, который боится на «черное» прямо сказать «черное». А тем временем Кремль точно знает, что делает и чего добивается, и только потирает руки.
Ведь они уже это делали. Им это не впервой. Раз за разом они делают одно и то же. Единственное, что в этот раз будет другим, — это результат. В этот раз они проиграют. В этот раз не получится.
И не только потому, что Запад, пусть и не в полную силу, но помогает нам как никогда ранее в истории, но и потому, что мы, украинцы, сами себе помогаем и справляемся все лучше, учимся.
Недавно один из моих одногруппников, с которым я учусь на докторантуре, поделился своим опытом волонтерства. Он сказал, что раньше считал, что нормально живет. Но только когда в начале войны стал помогать сначала беженцам, потом раненым и в конце концов волонтерить в госпиталях, он почувствовал нечто невероятное. Он почувствовал себя живым, нашел смысл жизни и стал счастливым человеком! Потому что нашел призвание в служении другим.
Когда тысячи людей едут в Охматдет, везут воду, лекарства и т. д., когда люди из последних сил донатят на победу, занимаются реабилитацией воинов, протезированием, в то время, как другие борются с коррупцией, не боясь за себя, так же самоотверженно, как и другие, то так и зарождаются новые мы.
А еще надо бороться с собственными демонами, собственными привычками, которые пришли из советских времен. Потому что каждая взятка — это предательство народа, каждый неуплаченный налог — это предательство народа, каждый окурок, брошенный вне урны, каждое нарушение правил дорожного движения, каждый нетолерантный вброс относительно других «не таких» украинцев, каждое ненаказание людей у власти, которые совершили те или иные просчеты или откровенные преступления, — это предательство народа и тех воинов, волонтеров, тех детей, которые вчера, сегодня или завтра, не дай бог, еще погибнут.
Самое главное — мы боремся и внутри, и снаружи. Мы действительно становимся лучше, ответственнее. Мы взрослеем. Мы — украинцы. У нас невиданными темпами развивается культура, пишется музыка, снимаются фильмы, развиваются другие направления искусства. У меня в близком кругу несколько друзей только сейчас начали рисовать, писать стихи. На курсе писательства, где я начал обучение, более сотни начинающих писателей! Преимущественно молодежь. Мощь народа — в культуре. Культура формирует идеи, идеи укрепляют корни народа, дают ему самобытность и уникальность. Просто сейчас творится новая Украина, и бомбами ее уже не остановить.
Поэтому, не достигнут россияне своих мерзких геноцидных целей — мы были, мы есть, мы будем!
Роман Мельниченко, «Фейсбук»