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В Минске две машины выбросило на разделительную полосу

  • 9.07.2024, 9:15
  • 2,096
В Минске две машины выбросило на разделительную полосу

ДТП на Партизанском проспекте.

Днем 8 июля на Партизанском проспекте в Минске столкнулись две машины, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло около 16:00. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля Dodge ехал по Партизанскому проспекту в сторону улицы Молодежной.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем Ореl. Эта машина остановилась на дороге из-за поломки.

От удара обе машины выбросило на разделительную полосу. Они повредили металлическое ограждение.

Пострадал водитель Ореl, которого доставили в больницу.

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