И здесь в Кремле просчитались 1 Александр Коваленко

9.07.2024, 9:19

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На воре и шапка горит.

Давно ничего не было слышно про «Северный поток-2», как разведсообщество Польши и Германии выдало заявления касательно организатора взрывов

Напомню, что трубопровод «Северный поток-2» был взорван в 2022-м году, в чем сразу же стали обвинять Украину. Западная пресса, в особенности та, к непредвзятости материалов которой всегда было много вопросов, сразу же стала обвинять во взрыве трубопровода Украину. Тогда была организована масштабная кампания по дискредитации Украины и выставлении ее, как страны, на государственном уровне совершившей террористический акт, да еще и в водах Европы.

И вот, два года спустя, свой комментарий изданию Die Welt дал Герхард Шиндлер, президент Федеральной разведывательной службы в 2011—2016 годах: «Результаты расследования могут привести к украинской группировке. Но это не значит, что заказчиком была Украина. С точки зрения разведки многое говорит об операции россиян под чужим флагом. Они способны на это».

Что интересно, российские СМИ так же цитируют Герхарда Шиндлера, но обходят стороной его слова, про операцию российских спецслужб под чужим флагом. То есть пишут обо всем том, что в статье не касается их рыжих ушей. Казалось бы, как еще лучше можно было проколоться?

В целом, взрыв «Северного потока-2» — это акт отчаяния россиян в 2022-м году. Напомню, что в тот период российские войска терпели сокрушительное поражение в Харьковской области, готовились к бегству с правобережной Херсонщины. Российское военно-политическое руководство посчитало, что прекратить поставки западной помощи Украине можно только посредством ее дискредитации в глазах европейцев. И как показалось российскому руководству, дискредитация посредством подрыва «Северного потока-2» должны стать мега-успешной, а страх перед холодной зимой и отсутствие российского газа только усилят общий эффект.

Но, несмотря на успешность первой части операции — подрыв трубопровода, операция в целом оказалась провальной и у россиян сейчас, как ни у кого другого, шапки горят. Кроме того, россияне сами же продемонстрировали то, насколько они неадекватные «деловые» партнеры. Строят они трубопровод или АЭС, или какой-то иной энергообъект и нет никакой уверенности, что при изменении внутренней, либо внешней политики, этот объект не взлетит на воздух, по воле своих строителей, даже если он находится за пределами России.

Есть над чем задуматься, не так ли?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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