Известный белорусский хоккейный вратарь Мезин потерял 70% слуха

Известный белорусский хоккейный вратарь Мезин потерял 70% слуха1
- 9.07.2024, 9:26
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Спортсмен рассказал, как справляется с проблемами со здоровьем.
8 июля знаменитому в прошлом голкиперу сборной Беларуси исполнилось 50 лет. В интервью телеканалу госТВ Андрей Мезин рассказал, почему использует наушник на командных собраниях.
«Я недавно проверялся, и у меня 70% слуха потеряно. А речь поставлена так, что люди, которые плохо слышат с детства, не могут так разговаривать. Поэтому они не могут понять, что я реально плохо слышу. Я научился по губам читать, смотреть собеседнику в лицо. Я научился справляться с собой, с эмоциями… Я использую наушники, когда собрания проходят, чтобы ничего не упустить. На тренерском мостике у меня наушник, чтобы связь держать со всеми», — сказал Мезин.
По словам матери Андрея Галины, слуховой нерв мальчика повредила врач при рождении.
Мезин провел за нашу сборную 15 чемпионатов мира (из них 13 — в сильнейшем дивизионе) и три Олимпиады. Андрей был признан лучшим вратарем чемпионата мира — 2009 и попал в символическую сборную по версии медиа на ЧМ-2006. Беларусы тогда стали шестыми — лучшая позиция национальной команды на планетарных первенствах. В четвертьфинальном матче на Олимпийских играх — 2002, когда наша сборная сенсационно победила шведов (4:3),