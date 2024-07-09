Украинские партизаны провели дерзкую диверсию на железной дороге в Ростовской области 9.07.2024, 9:29

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Атакована основная железнодорожная магистраль.

В российской Ростовской области представители украинского подполья устроили диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал крымско-татарского движения сопротивления «АТЕШ».

В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь, расположенный возле населенного пункта Шахты.

«Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.», - рассказали представители подполья.

Также в «АТЕШ» уточнили координаты: 47.679981, 40.186874, и обнародовали кадры данной диверсии.

Партизаны подчеркнули, что продолжают борьбу с оккупантами «всеми силами» и анонсировали увеличение количества диверсий «с каждым днем».

«Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной», - добавили в «АТЕШ».

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