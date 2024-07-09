закрыть
9 июля 2024, вторник, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны провели дерзкую диверсию на железной дороге в Ростовской области

  • 9.07.2024, 9:29
  • 1,992
Украинские партизаны провели дерзкую диверсию на железной дороге в Ростовской области

Атакована основная железнодорожная магистраль.

В российской Ростовской области представители украинского подполья устроили диверсию. Партизаны сожгли релейный шкаф на основной железнодорожной магистрали в регионе, связывающей РФ и оккупированную часть Донецкой области Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал крымско-татарского движения сопротивления «АТЕШ».

В публикации партизан отмечается, что их агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону - Мариуполь, расположенный возле населенного пункта Шахты.

«Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий.», - рассказали представители подполья.

Также в «АТЕШ» уточнили координаты: 47.679981, 40.186874, и обнародовали кадры данной диверсии.

Партизаны подчеркнули, что продолжают борьбу с оккупантами «всеми силами» и анонсировали увеличение количества диверсий «с каждым днем».

«Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной», - добавили в «АТЕШ».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох