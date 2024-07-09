Представлен конкурент Porsche Taycan

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Это совместный проект брендов Denza и Mercedes-Benz.

Бренд Denza – совместный проект китайского BYD и немецкого Mercedes-Benz – представил роскошный интерьер новейшего электрокросса Denza Z9 GT, пишет «Автоцентр».

Напомним, что новинку презентовали в апреле этого года, а затем автомобиль в камуфляже демонстрировали в Штутгарте. Теперь пришло время показать внутренний мир модели.

Denza Z9 GT будет выступать в роли флагмана марки, поэтому интерьер машины является примером самых современных технологий в области эргономики, дизайна и комфорта. Для отделки салона используется полированный алюминий, дерево и кожа, а покупатели смогут выбирать из нескольких цветовых комбинаций.

Полностью цифровая передняя панель состоит из двух симметричных дисплеев – виртуальной шкалы приборов и экрана для переднего пассажира, а также большого сенсорного дисплея инфо-развлекательной системы. Рулевое колесо имеет новый четырехспицевый дизайн. Боковые дефлекторы обдува открываются/закрываются автоматически. В обшивку дверей могут быть встроены дополнительные дисплеи камер заднего вида. Центральная консоль оснащена «хрустальным» рычагом переключения передач, подстаканниками и двумя панелями для беспроводной зарядки смартфонов.

Сиденье переднего пассажира снабдили выдвижной подставкой для ног. Задние сиденья имеют электроприводы, вентиляцию, подогрев и массажные функции. Все подголовники снабжены электрорегулировками.

В машине предусмотрели два холодильника, спрятанных в подлокотники между креслами на переднем и заднем рядах. Передний, объемом 4 л, вмещает шесть бутылок 0,5 л, а задний – 10-литровый, предназначен для нескольких бутылок шампанского или вина.

Помимо амбиентной подсветки со 128-ю цветами в крыше есть две стеклянные секции, которые можно закрыть шторками. Для задних пассажиров предусмотрены зеркала для макияжа с подсветкой и небольшой дисплей, встроенный в центральную консоль, для регулировки климата. Все двери снабжены электроприводом.

Denza Z9 GT – большой пятидверный лифтбек, габаритные размеры которого – 5180/1990/1500 мм, а колесная база достигает 3125 мм. Автомобиль будет доступен в двух вариантах — полностью электрическом и с гибридной силовой установкй PHEV. Обе версии имеют в своем арсенале полный привод и активную пневмоподвеску.

Новинка получила обтекаемый кузов с безрамочными дверями и скрытыми дверными ручками. Позади расположены большие вертикальные фонари. В задний бампер встроен массивный диффузор. Еще одной особенностью экстерьера новинки является активный спойлер, поднимающийся на высокой скорости для увеличения прижимной силы. Покупатели смогут выбирать между 20- и 21-дюймовыми дисками.

На электромобиль установлены три двигателя – один спереди и два – сзади. Передний развивает 313 сил, а мощность задних двигателей — 326 л.с. каждый. В результате суммарная отдача такого «трио» – 965 л.с. По данным производителя максимальная скорость Denza Z9 GT EV достигает 240 км/ч. Официальные характеристики батареи и запас хода станут известны позже.

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