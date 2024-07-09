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Белый дом ответил, лечится ли Байден от болезни Паркинсона

  • 9.07.2024, 9:44
Белый дом ответил, лечится ли Байден от болезни Паркинсона

Администрация президента США отреагировала на сообщения СМИ.

Президент США Джо Байден не лечится от болезни Паркинсона и не посещал невролога, кроме ежегодных медосмотров.

Об этом заявили в Белом доме после того как газета New York Times сообщила, что, согласно журналу регистрации посетителей, врач, специализирующийся на этом заболевании, посещал Белый дом по меньшей мере восемь раз с августа по март, пишет Reuters.

Врач Белого дома Доктор Кевин О’Коннор опубликовал письмо, в котором говорится, что Байден не обращался к невропатологу вне рамок своего обычного ежегодного медосмотра.

Анализ журналов посещений Белого дома, проведенный Reuters, показал, что доктор Кевин Кэннард, невролог и специалист по двигательным расстройствам из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, посетил Белый дом восемь раз с августа по март.

Кэннард является соавтором исследований по лечению ранней стадии болезни Паркинсона в Медицинском центре Университета Вандербильта.

По словам О’Коннора, визиты Кэннарда в Белый дом были частью его неврологических клиник, направленных на поддержку «тысяч» военнослужащих, назначенных для обеспечения работы Белого дома, а не для лечения президента.

О визитах Каннарда в Белый дом впервые сообщила газета The New York Post 6 июля.

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