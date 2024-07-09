Белый дом ответил, лечится ли Байден от болезни Паркинсона
- 9.07.2024, 9:44
Администрация президента США отреагировала на сообщения СМИ.
Президент США Джо Байден не лечится от болезни Паркинсона и не посещал невролога, кроме ежегодных медосмотров.
Об этом заявили в Белом доме после того как газета New York Times сообщила, что, согласно журналу регистрации посетителей, врач, специализирующийся на этом заболевании, посещал Белый дом по меньшей мере восемь раз с августа по март, пишет Reuters.
Врач Белого дома Доктор Кевин О’Коннор опубликовал письмо, в котором говорится, что Байден не обращался к невропатологу вне рамок своего обычного ежегодного медосмотра.
Анализ журналов посещений Белого дома, проведенный Reuters, показал, что доктор Кевин Кэннард, невролог и специалист по двигательным расстройствам из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, посетил Белый дом восемь раз с августа по март.
Кэннард является соавтором исследований по лечению ранней стадии болезни Паркинсона в Медицинском центре Университета Вандербильта.
По словам О’Коннора, визиты Кэннарда в Белый дом были частью его неврологических клиник, направленных на поддержку «тысяч» военнослужащих, назначенных для обеспечения работы Белого дома, а не для лечения президента.
О визитах Каннарда в Белый дом впервые сообщила газета The New York Post 6 июля.