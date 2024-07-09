«Белавиа» час держала пассажиров в раскаленном самолете 9.07.2024, 9:48

В самолете был сломан кондиционер.

На рейсе 7 июля Анталия — Гомель люди час сидели в самолете со сломанным кондиционером и температурой в салоне +40. Сообщение об этом опубликовал паблик «Подслушано Беларусь».

Как рассказали подписчики паблика, 7 июля самолет должен был вылететь в 10:50. Но в самолет пассажиры попали только в 15:10.

«На улице жара, заходим в самолет, а там такая же жара. В этот день задерживали рейсы на Беларусь и Россию, я знаю точно. Была очередь на взлет из самолетов. И вот в такой очереди на взлет мы простояли час», — рассказывает пассажирка.

Самолет взлетел только в 16:10, но адом было то, что в самолете не работали кондиционеры.

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