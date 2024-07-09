Назло кондуктору Андрей Окунь

9.07.2024, 9:50

Решения в России принимаются из желания посильнее насолить коллективному Западу.

Нынешний геополитический курс России вызывает усмешки еще и потому, что в нем нет самостоятельности. Даже пресловутый разворот России на Восток придумали не сами, а под давлением «западных партнеров».

Состоялась бы наша дружба с Эфиопией, Зимбабве и другими странами, которые ассоциируются исключительно с мультяшным Лимпопо? Разумеется, нет. До того, как случилось «СВО», Россия успешно торговала со всем миром. Именно «спецвойнушка» и толкнула Россию в объятия партнеров-отщепенцев.

Высшее руководство почему-то не рвалось дружить с той же Северной Кореей, пока не обрушились санкции, а фронт не узнал, что такое снарядный голод. Зато теперь мы с ними чуть ли не кровные братья, прямо как пел когда-то давно Летов. Это проявление не собственной воли, а действий от противного. Ах, вы так! Ну мы тогда так! И с КНДР будем дружить, и с Эритреей, и вообще со всей Африкой! Видите, как нам весело без вас?

То есть решения принимаются не из соображений, что принесет пользу родной стране, а из желания посильнее насолить коллективному Западу. Ведь и с Китаем отношения резко улучшились ровно после того, как Россия была послана Европой и США, куда подальше. До этого наши геостратегии почему-то не спешили становиться верноподданными вассалами китайского господина.

Все вопреки, все действия от противного. Вроде начали «освободительную войну», а по факту не смогли придумать ничего лучше, кроме как обижаться и корчить морды Западу. Назло кондуктору куплю билет и не поеду — вот как, если коротко, на самом деле выглядит геостратегия действующей российской власти.

Андрей Окунь, Telegram

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