Раскрыты особенности российских штурмов на Харьковщине 2 9.07.2024, 10:08

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Оккупанты использовали необычную технику.

Глава штаба батальона оперативного назначения 13 бригады Нацгвардии «Хартия» с позывным «Фараон» в эфире «Суспильного» рассказал, какая была ситуация в регионе в течение последней недели.

Защитник Украины заявил, что нацгвардейцам удалось остановить попытку захватчиков продвинуться в сторону села Липцы.

«Россияне проводили штурмовые действия подразделениями до десяти военных без поддержки техники. Применяют они только легкие багги, квадроциклы, мотоциклы. Даже заметили, как они передвигались на мотоблоке, который они нашли у местных жителей», - поделился воин.

Также 8 числа заместитель командира батальона ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Олесь Маляревич сказал, что противникам сложно использовать тяжелую технику в направлении Липцев и Глубокого, а пехота, которую не прикрывают танки, «обречена».

«...Но они пытаются найти какой-то баланс. За последние сутки несколько единиц российской техники сожгли, в частности, подбили один танк», - добавил он.

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